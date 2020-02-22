Украина

Экс-защитник днепрян уверен, что клуб дал ему намного больше, чем эти деньги.

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о своем периоде в Днепре и долгах клуба перед ним. Несмотря на задолженность, Дмитрий благодарен днепрянам.

"Понимаете, деньги – это же не вопрос. Думаю, Днепр дал мне намного больше. Деньги – это далеко не самое главное. Этот клуб дал мне возможность вернуться в футбол после большой паузы", — заяявил Чигринский в эфире программы "Легионер" с Виктором Вацко.

"Когда я туда переходил, я был очень далеко не то, что от оптимальных – от нормальных кондиций. У меня было много нюансов, но Днепр брал меня, зная о них. В принципе, благодаря тому подходу, который мы вместе нашли, отношению Мирона Маркевича, его помощников и, главное, от команды – я очень комфортно себя чувствовал, даже с самого начала, когда у меня еще были нюансы со здоровьем. Я тогда был, фактически, еще травмирован".

"Сколько простил Днепру? Не миллион, вы что. Не миллион и не два. Не знаю, корректно ли говорить о цифрах, но не так много – где-то 150 тысяч".

Дмитрий Чигринский выступал за Днепр с февраля 2015 по июль 2016 года, после чего перебрался в АЕК, за который играет и поныне. В текущем сезоне на счету экс-защитника сборной Украины 17 матчей и один гол за клуб во всех турнирах.