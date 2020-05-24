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Артем Милевский не смог доиграть матч до конца из-за повреждения.

В финале Кубка Беларуси между собой встречались БАТЭ и Динамо Брест. В составе номинальных гостей на поле вышли Артем Милевский и Александр Нойок, а Евгений Хачериди остался в запасе.

Первые 90 минут прошли без забитых голов и все шло к серии пенальти, однако на 120-й минуте игры Захар Волков вырвал победу для своей команды.

Отметим, что матч не смог доиграть до конца Артем Милевский – 35-летний форвард получил травму и был заменен на 106-й минуте игры.

БАТЭ – Динамо Брест 1:0

Гол: Волков, 120+1

БАТЭ: Чичкан, Филипенко (Копитович, 43), Филипович, Настич, Волков, Нехайчик (Милич, 65), Стасевич, Бага (Виллумссон, 90), Драгун, Яблонский, Скавыш

Динамо Брест: Игнатович, Витус (Веретило, 90), Павловец, Кики, Милевский (Кривец, 90), Гордейчук (Лаптев, 70), Кисляк, Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук

Предупреждения: Нойок, Кисляк, Кики, Бага, Копитович.