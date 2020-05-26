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Подсчет был проведен с момента замены Кубка чемпионов на Лигу чемпионов в 1992 году.

Ресурс Squawka составил рейтинг из десяти лучших тренеров в истории Лиги чемпионов (начиная с 1992-го).

Лидером данного списка стал текущий наставник мадридского Реала Зинедин Зидан, у которого три титула Лиги чемпионов со "сливочными". Что примечательно, наибольший процент выигранных матчей в турнире имеет Юпп Хайнкес, который занимает лишь седьмое место.

Топ-10 тренеров Лиги чемпионов по версии Squawka:

1. Зинедин Зидан (Реал; выигранные матчи — 65%);

2. Пеп Гвардиола (Барселона, Бавария, Манчестер Сити; 61%);

3. Карло Анчелотти (Парма, Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Реал, Бавария, Наполи; 55%);

4. Жозе Моуриньо (Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм; 57%);

5. Луи ван Гаал (Аякс, Барселона, Бавария, Манчестер Юнайтед; 60%);

6. Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед; 54%);

7. Юпп Хайнкес (Реал, Бавария; 70%);

8. Висенте Дель Боске (Реал; 57%);

9. Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал; 57%);

10. Оттмар Хитцфельд (Боруссия, Бавария; 51%).