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Румынский хавбек стал игроком "светло-синих" на постоянной основе.

Рейнджерс выкупил права на полузащитника Яниса Хаджи у Генка, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Румынский хавбек поставил подпись под длительным контрактом со "светло-синими", сроки которого остаются неизвестными. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 3,35 млн евро.

"Янис считается в Европе молодым и перспективным игроком. Подписать его в Рейнджерс на постоянной основе – отличная новость. С ним здорово работать, он хочет становиться лучше на каждой тренировке", – прокомментировал эту сделку главный тренер Стивен Джеррард.

Хаджи перешел в Рейнджерс в январе этого года на правах аренды из Генка и провел 12 поединков, отличившись тремя голами.