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Деян Станкович привел клуб к очередному чемпионству.

Црвена Звезда разгромила белградский Рад (5:0) и за три тура до финиша стала недосягаемой для преследователей. Это чемпионство стало для клуба третьим подряд.

"Красно-белые" 19 раз выигрывали чемпионат Югославии и еще семь раз (включая нынешний) триумфовали в сербском первенстве. Кроме того, в списке достижений клуба значатся Кубок европейских чемпионов, два Кубка Митропы и Межконтинентальный кубок.

Второго июня Црвена Звезда сыграет на выезде в четвертьфинале Кубка Сербии против ФК Инджия, а шестого июня сможет отпраздновать чемпионство перед своими фанатами в очередном матче чемпионата.