Фанатам будет предписано соблюдать метровую дистанцию друг от друга.
Сербские болельщики, telegraf.rs
27 мая 2020, 20:34
В первый день лета 2020 года сербские болельщики снова смогут посещать футбольные матчи, сообщает telegraf.rs. Среди ограничений, обусловленных коронавирусом, останется социальная дистанция – минимум один метр между фанатами.
Сербская Суперлига возобновится уже 29 мая. Црвена Звезда может гарантировать себе чемпионский титул в матче против Рада. Если ей это удастся, то уже 6 июня футболисты смогут отпраздновать титул дома перед своими фанатами.
Также издание утверждает, что в Хорватии болельщики также смогут посещать матчи, которые будут играться в Задаре.
Чемпионат Украины возобновится с 30 мая, однако матчи состоятся без зрителей.