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Фанатам будет предписано соблюдать метровую дистанцию друг от друга.

В первый день лета 2020 года сербские болельщики снова смогут посещать футбольные матчи, сообщает telegraf.rs. Среди ограничений, обусловленных коронавирусом, останется социальная дистанция – минимум один метр между фанатами.

Сербская Суперлига возобновится уже 29 мая. Црвена Звезда может гарантировать себе чемпионский титул в матче против Рада. Если ей это удастся, то уже 6 июня футболисты смогут отпраздновать титул дома перед своими фанатами.

Также издание утверждает, что в Хорватии болельщики также смогут посещать матчи, которые будут играться в Задаре.

Чемпионат Украины возобновится с 30 мая, однако матчи состоятся без зрителей.