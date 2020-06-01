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Трое перечисленных футболистов станут свободными агентами этим летом.

Предстоящим летом Селтик хочет усилить вратарскую позицию, сообщает The Times Chile.

По информации источника, шотландский клуб рассматривает варианты с Клаудио Браво (Манчестер Сити), Беном Фостером (Уотфорд) и Джо Хартом (Бернли). Все трое станут свободными агентами 30 июня.

Напомним, что основным голкипером Селтика сейчас является Фрэйзер Фостер, который находится на правах аренды из Саутгемптона.