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Защитник провел 90 минут на поле в матче чемпионата Беларуси.

В рамках 11-го тура первенства Беларуси Рух Брест на своем поле принимал Динамо-Брест.

В стартовом составе номинальных гостей вышел Евгений Хачериди. Таким образом, 32-летний футболист провел первую игру за свою команду после пятиматчевой дисквалификации.

Хачериди отыграл на поле все 90 минут.

В итоге, Динамо-Брест сумело обыграть Рух (4:1) и набрать три очка в турнирную таблицу.

Напомним, что Хачериди в матче пятого тура, когда между собой играли Витебск и Динамо Брест, решил отмахнуться от соперника ударом ногой, за что получил дисквалификацию.