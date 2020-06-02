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Клуб будет соблюдать все требуемые меры предосторожности при проведении мероприятия.

Действующий чемпион Венгрии Ференцварош намерен пустить болельщиков на трибуны во время предстоящего домашнего поединка в национальном первенстве. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Согласно медицинскому протоколу чемпионата Венгрии, каждый клуб волен сам принимать решение о допуске или не допуске болельщиков на трибуны.

Ференцварош принял решение открыть ворота стадиона для любителей футбола, однако, с рядом ограничений и требований:

- На стадион будут допускаться лица не старше 65 лет;

- На арене будет открыто только три сектора;

- На секторах болельщики будут размещаться по одному на четыре места;

- Вход будет возможен при наличии защитных масок (однако ношение масок на улице не обязательно);

- При входе на стадион у болельщиков будут измерять температуру и снабжать их дезинфекторами.

Первый матч с болельщиками после карантина состоится 7 июня, в воскресенье в Будапеште. Ференцварош примет ДВТК. На данный момент "фради" лидируют в чемпионате Венгрии, имея девятиочковый гандикап от второго МОЛ Фехервар за семь туров до конца сезона.

Напомним, Ференцварош тренирует украинский специалист Сергей Ребров. Также в составе столичного клуба находятся Игорь Харатин и Александр Зубков. За ДВТК выступает Сергей Шестаков.