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АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ, GETTY IMAGES
03 июня 2020, 06:10
Вашему вниманию главные новости футбола за вторник, 2 июня:
Смотрите в этом видео:
- Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария ощущает себя не лучшим образом — у него депрессия из-за завершения сезона в Лиги 1.
- Челси предложил нововведение в Премьер-лиге, чтобы потенциально снизить количество травм.
- Карпаты ушли на карантин — в клубе 25 случаев заражения COVID-19.
Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 1 июня.