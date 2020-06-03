Вашему вниманию главные новости футбола за вторник, 2 июня: 

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- Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария ощущает себя не лучшим образом — у него депрессия из-за завершения сезона в Лиги 1.

- Челси предложил нововведение в Премьер-лиге, чтобы потенциально снизить количество травм. 

- Карпаты ушли на карантин — в клубе 25 случаев заражения COVID-19. 

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