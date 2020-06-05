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Андрис Трейманис мог попасть в серьезный скандал.

В Латвии состоялся товарищеский поединок, в котором Рига Олега Кононова на своем поле проиграла со счетом 0:2 РФС Рига.

Сам же матч запомнился неоднозначным эпизодом, в котором арбитр матчи Андрис Трейманис удалил африканского легионера гостей Седрика Куадио. Дело в том, что вместо с красной карточкой, судья продемонстрировал игроку средний палец.

Как объяснил сам Трейманис, жест был показан футболисту, так как Куадио не понял, за что заработал удаление. В защиту арбитра выступил и клуб игрока, заявив, что эпизод понятен и не стоит спекулировать на этой теме.

Напомним, официальное возобновление чемпионата Латвии запланировано на 20-е июня.