Брестский клуб вторую уверенную победу подряд.
Динамо-Брест - Минск, Фото: ФК Динамо-Брест
06 июня 2020, 23:13
Завершился поединок 12-го тура чемпионата Беларуси, в котором Динамо-Брест принимало на своем поле Минск.
Главный тренер хозяев Сергей Ковальчук включил в стартовый состав сразу трех украинцев: Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойока.
Впрочем, Минск не смог практически ничего противопоставить Динамо-Брест, разгромно проиграв со счетом 6:1. Стоит отметить, что автором одного из голов стал Нойок, а Милевский поучаствовал в трех взятиях ворот.
Динамо Брест – Минск 6:1
Голы: Кики, 28, Нойок, 49, Гордейчук, 64, Лаптев, 70, Савицкий, 72, 82 — Евдокимов, 7.
Динамо Брест: Павлюченко, Хачериди, Печенин, Кики, Милевский (Веретило, 80), Кривец (Савицкий, 61), Гордейчук (Шевченко, 76), Нойок, Быков, Юзепчук, Лаптев.
Минск: Леонов, Остроух, Рыжук, Иванов, Лаврик, Прищепа, Алексиевич (Ролович, 68), Евдокимов, Сазончик, Хващинский (Шрамченко, 65), Грибовский (Горбач, 80).
Предупреждения: Печенин, Лаптев, Хачериди, Юзепчук — Иванов