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Брестский клуб вторую уверенную победу подряд.

Завершился поединок 12-го тура чемпионата Беларуси, в котором Динамо-Брест принимало на своем поле Минск.

Главный тренер хозяев Сергей Ковальчук включил в стартовый состав сразу трех украинцев: Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойока.

Впрочем, Минск не смог практически ничего противопоставить Динамо-Брест, разгромно проиграв со счетом 6:1. Стоит отметить, что автором одного из голов стал Нойок, а Милевский поучаствовал в трех взятиях ворот.

Динамо Брест – Минск 6:1

Голы: Кики, 28, Нойок, 49, Гордейчук, 64, Лаптев, 70, Савицкий, 72, 82 — Евдокимов, 7.

Динамо Брест: Павлюченко, Хачериди, Печенин, Кики, Милевский (Веретило, 80), Кривец (Савицкий, 61), Гордейчук (Шевченко, 76), Нойок, Быков, Юзепчук, Лаптев.

Минск: Леонов, Остроух, Рыжук, Иванов, Лаврик, Прищепа, Алексиевич (Ролович, 68), Евдокимов, Сазончик, Хващинский (Шрамченко, 65), Грибовский (Горбач, 80).

Предупреждения: Печенин, Лаптев, Хачериди, Юзепчук — Иванов