Другое

Шведский форвард решил поиграть на родине перед завершением карьеры.

Нападающий Ола Тойвонен снова стал игроком Мальме спустя 11 лет выступлений за рубежом, сообщил официальный сайт клуба.

Тойвонен присоединился к вице-чемпиону Швеции на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 2022 года.

Кроме Мальме, в карьере Тойвонена были Дегерфорс, Огрит, ПСВ, Ренн, Тулуза, Сандерленд и Мельбурн Сити, в котором он забил 25 голов за два последних сезона. До 2018 года Ола выступал за сборную Швеции (14 мячей в 64 матчах).

В составе Мальме Тойвонен будет выступать под руководством экс-форварда Милана, датчанина Йона Даля Томассона.