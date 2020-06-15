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Наставник солигорского Шахтера высказался о ничьей в матче с БАТЭ.

В поединке 13-го тура чемпионата Беларуси солигорский Шахтер сыграл в результативную ничью с БАТЭ (2:2), из-за чего остался на второй строчке в турнирной таблице. Главный тренер Шахтера Юрий Вернидуб прокомментировал результат этой встречи.

"Хорошая игра. Понятно, что мы играли с многолетним чемпионом Беларуси, готовились к игре серьезно, изучали соперника. В принципе, что хотели, то и поимели – особенно в первом тайме: и мяч забили, забивай еще, те моменты, которые имели, возможно итог был бы другой".

"Во втором тайме надо отдать должное БАТЭ: заиграли веселее, начали исполнять достаточно много кроссов с фланга, чем и воспользовались, в принципе. Для нас самое важное, что мы не остановились, играли до конца и забили ответный мяч и сыграли вничью. Мы не проиграли этот бой – все сражения еще впереди. Еще 17 туров впереди – надеюсь, нас ждут впереди увлекательные игры. Будем сражаться до конца".

"Повезло ли нам? Нет. А вы не считаете, что БАТЭ повезло? И сегодня, считаю, что мы не уступили. Назовите мне момент, где мы физически уступили команде БАТЭ".

"Второй наш гол был чистым. Как его прокомментировать? То, что соперник оспаривал много — это его право. Я никогда не оспариваю, с судьями не спорю, судьям ничего не рассказываю. Это бесполезно. Если судья дал свисток, то он его уже не отменит. Если не дал – значит уже не дал", — приводит слова Вернидуба официальный сайт солигорского Шахтера.