Вашему вниманию главные новости футбола за понедельник, 15 июня.

Смотрите в этом видео:

– Рух назначил Ивана Федика главным тренером, а консультировать команду будет Мирон Маркевич;

– Цитаишвили и Тете попали в сотню претендентов на премию Golden Boy 2020;

– Представители Десны стали лучшими в 26-м туре УПЛ.


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