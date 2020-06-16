Football.ua выделяет ключевые события минувшего футбольного дня.
Тете, ФК Шахтер
16 июня 2020, 06:25
Вашему вниманию главные новости футбола за понедельник, 15 июня.
Смотрите в этом видео:
– Рух назначил Ивана Федика главным тренером, а консультировать команду будет Мирон Маркевич;
– Цитаишвили и Тете попали в сотню претендентов на премию Golden Boy 2020;
– Представители Десны стали лучшими в 26-м туре УПЛ.
Подписывайтесь на канал Football.ua, чтобы не пропустить свежие выпуски главных футбольных новостей.