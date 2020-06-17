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Украинский специалист высказался о победе в чемпионате Венгрии.

В рамках 30-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош одолел Гонвед (2:0), благодаря чему досрочно завоевал золотые медали турнира. Главный тренер будапештского клуба Сергей Ребров, которому удалось защитить чемпионство, поделился эмоциями от этого события.

"Было тяжело, потому что не все болельщики смогли отпраздновать с нами на стадионе. Я рад, что нам удалось выиграть чемпионат. Мы были полностью сконцентрированными, подошли к матчу с полной серьезностью. В борьбе за чемпионство приняли участие абсолютно все: болельщики, футболисты, весь клуб!"

"Каждый игрок важен для меня. Все прибавили в своем индивидуальном мастерстве. Защитить титул намного сложнее, чем впервые стать чемпионом. Ключевым моментом является развитие, без которого не было бы еще одной золотой медали. Завтра у игроков будет выходной, но они вернутся к работе послезавтра. Очень важный матч идет против Уйпешта, они тоже это знают!" — приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, что в составе Ференцвароша чемпионами Венгрии также стали еще два украинских футболиста — Александр Зубков и Игорь Харатин.