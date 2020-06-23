Бразильский нападающий продолжит карьеру в составе казахстанского клуба.
Вагнер Лав, Getty Images
23 июня 2020, 19:35
Вагнер Лав объявил о переходе в Кайрат, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
36-летний футболист заключил соглашение с казахстанской командой, но какие-либо подробности личного соглашения не называются сейчас.
На данный момент официальный сайт Кайрата не дал подтверждения.
До перехода в Кайрат Вагнер Лав выступал за Коринтианс, где провел шесть матчей и отличился одним голом.