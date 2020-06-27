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Полузащитник стал полноценным игроком венгерской команды.

Ференцварош выкупил Александра Зубкова у Шахтера, сообщил официальный сайт клуба.

Подробности сделки, такие, как длительность контракта и сумма, которая была выплачена донецкой команде – официально не раскрываются. Однако агент Вадим Шаблий сообщил на своей странице в Instagram, что украинец подписал контракт на четыре года.

Напомним, что 23-летний футболист выступал за Ференцварош с сезона-2019/20 на правах аренды. Среди всех футболистов венгерской команды у него лучшие показатели – 22 очка по системе "гол+пас" (10 голов и 12 ассистов за 41 поединок).

Напомним, что Зубков до переезда в Венгрию выступал за Мариуполь на правах аренды в сезоне-2018/19.