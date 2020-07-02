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Клуб из Беларуси прекратил сотрудничество с украинским хавбеком.

Футбольный клуб Торпедо Жодино на своем официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Юсовым.

Сотрудничество между белорусской командой и 27-летним украинцем прекращено по обоюдному соглашению сторон.

Напомним, что Дмитрий Юсов защищал цвета Торпедо Жодино с 2018 года. За это время он провел в футболке "автозаводцев" 60 матчей, в которых отметился 15 взятиями ворот и одной голевой передачей.

Стоит отметить, что украинский полузащитник является воспитанником запорожского Металлурга, за первую команду которого он выступал в период с 2010 по 2015 год.