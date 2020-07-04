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Из этих 58 человек 45 пожизненно запретили заниматься любой футбольной деятельностью.

Второй по силе дивизион чемпионата Армении, Первая лига, завершен досрочно из-за скандала с договорными матчами. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении.

"Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы Арагац, Торпедо, Масис, Локомотив и Ереван, а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки", — говорится в заявлении организации.

Исполком единогласно решил закончить Первую лигу в нынешнем сезоне. Вопрос о победителе турнира и формате следующей кампании будет решаться на последующих заседаниях Исполкома.

Что касается высшей лиги чемпионата Армении, то там Алашкерт недавно представил нового тренера, которым стал экс-тренер ПФК Львов Егише Меликян.