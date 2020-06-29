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Экс-наставник ПФК Львов продолжит работу на своей родине.

Бывший главный тренер Львова Егише Меликян стал новым наставником ереванского Алашкерта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

40-летний специалист подписал соглашение с армянской командой, поскольку его контракт с ПФК Львов подошел к своему завершению, и стороны не стали его продлевать.

В заявлении Алашкерта отмечается, что тренерская смена произошла после того, как команда уступила Ноа в поединке 25-го тура чемпионата Армении (0:1) и опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице.

Напомним, Егише Меликян за свою тренерскую карьеру входил в штаб донецкого Металлурга, а также возглавлял каменскую Сталь и вышеупомянутый ПФК Львов.