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Специалист не сумел долго удержаться на своем месте.

Главный тренер загребского Динамо Игор Йовичевич прекратил сотрудничество с клубом после поражения от Риеки в матче чемпионата (0:2).

"Мы сожалеем о таком быстром расставании, но мы должны проявить ответственность в эти трудные времена. От имени клуба я благодарю Игора за отличные результаты, достигнутые в нашей юношеской команде. Двери Динамо всегда будут открыты", — сказал спортдир клуба Зоран Мамич.

Также отставку подтвердил и сам Йовичевич после неудачного поединка.

"У меня были лучшие намерения, но футбол такой. Я благодарю клуб за доверие, за прекрасные годы в футбольной школе и за возможность, которую они дали мне в первой команде. Я всегда буду человеком из Динамо и считаю, что это просто расставание, а не прощание с любимым клубом".

Отметим, что менеджер возглавил первую команду Динамо лишь 22-го апреля. За три тура до финиша загребцы идут на первом месте, опережая ближайшего конкурента на 16 очков.