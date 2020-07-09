Жеребьевки четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 состоятся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 10 июля.

Церемония жеребьевки Лиги чемпионов начнется в 13:00 по киевскому времени. Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00.

Кто еще участвует в Лиге чемпионов?

В четвертьфинал уже вышли четыре команды:

Аталанта (Италия)

Атлетико (Испания)

Лейпциг (Германия)

Париж Сен-Жермен (Франция)

Остальные четыре путевки в 1/4 Лиги чемпионов разыграют:

Челси (Англия) / Бавария Мюнхен (Германия)

Наполи (Италия) / Барселона (Испания)

Реал Мадрид (Испания) / Манчестер Сити (Англия)

Лион (Франция) / Ювентус (Италия)

Кто еще участвует в Лиге Европы?

Путевки в четвертьфинал разыграют 16 команд:

Есть три жеребьевки: для четвертьфинала; для полуфинала для финала (определение номинального хозяина матча). Посева и разделения по ассоциациям не будет. Это означает, что на следующих стадиях потенциально могут встретиться команды из одной страны. Все противостояния будут состоять из одного матча.

Где будут проходить игры?

Лига чемпионов

Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Лиссабоне, Португалия. Игры будут разделены между стадионом Бенфики Эштадиу да Луш (где пройдет финал) и стадионом Спортинга Эштадиу Хосе Альваладе.

Лига Европы

Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Германии, Игры будут разделены между Кельном, Дуйсбургом, Дюссельдорфом и Гельзенкирхеном.

Каковы даты игр?

Лига чемпионов

7–8 августа: 1/8 финала

12–15 августа: 1/4 финала

18–19 августа: 1/2 финала

23 августа: Финал

Лига Европы

5–6 августа. 1/8 финала

10–11 августа. 1/4 финала

16–17 августа. 1/2 финала

21 августа. Финал