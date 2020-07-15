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Экс-нападающий сборной Бразилии намерен сменить обстановку.

Контракт Халка с Шанхай СИПГ истекает в конце 2020 года, и бразилец не собирается продлевать соглашение. Продолжение карьеры в другом китайском клубе в его планы тоже не входит.

"Мой контракт заканчивается в декабре. У нас уже была встреча, где я сообщил, что не хочу продлевать контракт", — заявил Халк Globo.

"Теперь посыпались предложения. Из нескольких стран. Это действительно великие клубы из Европы, которые играют в Лиге чемпионов, а также бразильские команды".

"Из Китая тоже есть предложения. Но я больше не хочу играть в Китае. Я изучаю различные варианты. Надеюсь, Бог поможет мне выбрать лучший и оставаться в хорошей физической форме".

Бразильца связывали с топ-клубами Европы, когда он выступал за Порту, но он предпочел перейти в Зенит, а затем в Шанхай СИПГ. Однако теперь он обещает не ориентироваться на деньги.

"Я не ставлю во главу угла деньги. Думаю о том, где я буду счастливее, прислушиваюсь к агенту. Мы еще ничего не решили. Правда в том, что с декабря я свободен".

В Китае Халк выиграл чемпионат в 2018 году и Суперкубок страны в 2019.

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