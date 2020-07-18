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Защитник Шахтера рассказал об интересе к своей персоне со стороны других клубов.

Сезон-2019/20 Богдан Бутко проводит на правах аренды за Лех, однако, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в другом месте.

"Я – реалист. Скажу, что могу играть еще на высоком уровне и, если мне предоставят такой шанс, я сделаю все возможное, чтобы им воспользоваться. Главное – получить эту возможность".

"Все знают мои игровые качества. Всем известно, какого я уровня игрок. Если получится, что я не буду в Шахтере, значит такова жизнь. Время покажет, здесь нечему расстраиваться. Жизнь футболиста довольно интересна и кратковременна. Нужно себя по максимуму проявлять".

"Если я окажусь в другой команде, значит, так оно и должно быть. Признаться, побывав в Европе, хотелось бы здесь остаться. Было бы неплохо попытаться поехать в хороший европейский чемпионат".

"Я уже немолодой. На перспективу меня брать нет смысла. Многое зависит от работы агента и остальных людей. Варианты есть. Выходил на меня Кипр. Хороший чемпионат, но я не считаю, что он сильнее Польши или Украины. Также есть пару вариантов из Польши. Не буду называть команды", — сказал Богдан Бутко в интервью каналам Футбол 1/2/3.

В текущем сезоне Бутко провел 10 матчей в чемпионате Польше и не отличился результативными действиями.