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France Football отменил церемонию вручения награды из-за коронавируса.

Издание France Football решило отменить церемонию вручения Золотого мяча в 2020 году, информирует портал Goal.

Редакция журнала решила не вручать награду в этом году из-за пандемии коронавируса и невозможности завершить футбольный сезон в нормальных условиях.

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"Это сезон невозможно и нельзя считать обычным футбольным годом. Мы не хотим при вручении награды указывать, что она была вручена в чрезвычайных обстоятельствах и в условиях кризиса, который был вызван коронавирусом", – говорится в заявлении France Football.

Золотой мяч вручается с 1956 года. Напомним, в 2019 году обладателем награды в шестой раз стал нападающий Барселоны Лионель Месси.