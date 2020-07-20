Украинский форвард вылечился от коронавируса.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, DYNAMO-BREST.BY
20 июля 2020, 22:19
Нападающий Артем Милевский завершил период самоизоляции и вернулся к тренировкам Динамо Брест.
Форвард опубликовал фото в Instagram, где он находится вместе с партнерами по команде. "Привет, мужики! Снова вместе, снова рядом", – написал 35-летний игрок.
Несколько недель назад у Милевского был обнаружен коронавирус, однако болезнь у него прошла без симптомов.
В текущем сезоненападающий провел 24 поединка в составе Динамо Брест, отличившись четырьмя голами и семью ассистами.
На данный момент Динамо Брест занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 26 очков после 16 туров.