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Гастон Алонсо сделал весьма неочевидный выбор в плане развития карьеры.

Футбольный клуб Табор из словенской Сежаны объявил о подписании полузащитника юношеской команды Валенсии U-19 Гастона Алонсо. Контракт с 19-летним испанцем рассчитан на два сезона.

Столь неожиданный трансфер связывают с персоной главного тренера Табора – чемпиона мира-2006 Мауро Каморанези. Итальянец возглавил команду зимой этого года.

Когда Каморанези пришел в Табор, клуб был близок к зоне плей-офф за выживание в элите. Однако за тур до финиша сежанцы занимают седьмое место из десяти команд, опережая эту зону на 14 очков.

Интерес к назначению Мауро уже приписывали английскому Болтон Уондерерз.