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Полиция не дала разрешение на проведения матча между Олимпиакосом и АЕКом.

Решающий поединок Кубка Греции между Олимпиакосом и АЕКом не состоится 26 июля, как это планировалось изначально, сообщает Sport24.gr. Полиция не смогла гарантировать безопасность на стадионе Георгиос Камарас в Афинах, так как у проверяющих не было доступа к арене за неделю до поединка.

Новая дата финала должна быть утверждена 27 июля. Предполагается, что будет принято решение о проведении финального поединка 30 августа на Олимпийском стадионе в Афинах, который является домашним для Панатинаикоса и АЕКа.

Эти команды играли между собой в последнем туре чемпионата Греции. Тогда выигравший первое за три сезона чемпионство Олимпиакос победил со счетом 3:0. АЕК стал третьим.