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В заключительном туре АЕК крупно уступил Олимпиакосу (0:3).

Сезон в чемпионате Греции завершен по итогу 36-го тура. Стал известен победитель – Олимпиакос, который набрал 91 пункт. Для греческой команды это первый титул чемпиона страны за три года.

Второе место занял ПАОК (73 пункта), а третье – АЕК, за который выступает Дмитрий Чигринский.

К слову, команда украинского защитника в следующем сезоне начнет выступления с квалификации к Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что АЕК ведет переговоры с Чигринским о новом контракте.