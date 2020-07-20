В заключительном туре АЕК крупно уступил Олимпиакосу (0:3).
ДМИТРИЙ ЧИГРИНСКИЙ, АЕК
20 июля 2020, 14:45
Сезон в чемпионате Греции завершен по итогу 36-го тура. Стал известен победитель – Олимпиакос, который набрал 91 пункт. Для греческой команды это первый титул чемпиона страны за три года.
Второе место занял ПАОК (73 пункта), а третье – АЕК, за который выступает Дмитрий Чигринский.
К слову, команда украинского защитника в следующем сезоне начнет выступления с квалификации к Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что АЕК ведет переговоры с Чигринским о новом контракте.