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Украинский центрбек еще как минимум на сезон останется в Греции.

Центральный защитник Дмитрий Чигринский продолжит выступать за АЕК в следующем сезоне. Об этом сообщает SDNA.

По информации источника, греческий клуб договорился с 33-летним украинцем о продлении контракта на один год. Стороны согласовали все детали сделки, и закрепление нового сотрудничества подписью запланировано на сегодня, 24 июля.

Ранее сообщалось, что Чигринский был недоволен предложением АЕКа по продлению контракта, поскольку он хотел получить двухлетнюю сделку. По всей видимости клубу удалось переубедить украинского центрбека.

В сезоне-2019/20 Дмитрий Чигринский провел в футболке АЕКа 25 поединков, в которых он забил три гола.