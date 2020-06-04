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Украинец испытывает трудности в продлении договора с клубом.

Защитник Дмитрий Чигринский не может договориться с АЕКом об условиях нового контракта, сообщает SDNA со ссылкой на Sportday.

АЕК готов сохранить Чигринского команде и начал с ним переговоры по новому соглашению, предложив ему контракт по схеме 1+1 с урезанием зарплаты. Украинский центрбек недоволен предложенными условиями и хотел бы подписать двухлетний договор с "орлами" и с зарплатой близкой к нынешней.

В текущем сезоне Чигринский провел 17 поединков в футболке "желто-черных", отличившись одним голом.