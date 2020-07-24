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Клуб и наставник расстались по обоюдному согласию сторон.

Франк де Бур больше не является главным тренером Атланты Юнайтед, сообщил официальный сайт клуба.

50-летний специалист расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Также из Атланты ушли его два помощника и видеоаналитик.

Отметим, что американский клуб утратил шансы на чемпионство в лиге. Чемпионат проходит в формате группового этапа, где Атланта проиграла три матча.

Напомним, что де Бур возглавлял клуб с декабря 2018 года.