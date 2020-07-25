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Последний трофей краковской команды был датирован 1948 годом.

Краковия стала обладателем Кубка Польши сезона-2019/20 благодаря победе в финале над Лехией Гданьск со счетом 3:2. Решающий гол на 117-й минуте забил Матеуш Вдовяк.

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев вышел на поле лишь в добавленное ко второму экстра-тайму время. В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах чемпионата.

Краковия никогда ранее не выигрывала Кубок Польши. Что касается чемпионских титулов, то их у клуба пять, но все они были завоеваны в период с 1921 по 1948 годы (некоторые источники также указывают шестое чемпионство в сезоне-1912/13).

Среди самых дорогих продаж в истории клуба – блеснувший на Евро-2016 Бартош Капустка, ушедший в Лестер за 5 млн евро, а также Кшиштоф Пентек, за которого Дженоа отдала 4,5 млн.