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Джанни Инфантино рискует повторить судьбу Зеппа Блаттера.

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино — сообщает Independent.

Инфантино вменяется в вину тайная встреча с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубнером в июне 2017 года, на которой, как предполагает специальный прокурор Штефан Келлер, курирующий этот вопрос, высокие договаривающиеся стороны "порешали" некоторые вопросы с криминальным подтекстом.

После того, как выяснилось, что Лаубнер скрыл факт встречи с Инфантино в то время, как взял под "личный контроль" расследование коррупции в мировом футболе, генпрокурор Швейцарии подал в отставку.

Стоит отметить, что экс-президент ФИФА Зепп Блаттер, лишившийся своей должности из-за обвинений в коррупции, еще полтора года назад советовал начать расследование деятельности Инфантино.