Другое

Александр Зубков, Игорь Харатин и Иван Петряк — звезды Национальной лиги.

Статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости футболистов в чемпионате Венгрии. Три из четырех первых мест занимают Александр Зубков и Игорь Харатин из Ференцвароша, а также Иван Петряк из Фехервара.

Зубков – самый дорогой игрок чемпионата с номинальной стоимостью в 2 млн евро. Петряк делит второе-третье место с центрбеком Ференцвароша Михой Блажичем (1,6 млн евро).

Стоимость Игоря Харатина – полтора миллиона евро. Transfermarkt подает его на четвертой строчке, но такая же це у Неманьи Николича, Лоика Него и Исаэля Барбосы.

Александр Зубков, напомним, недавно стал игроком Ференцвароша на постоянной основе. "Фради" выкупили его у Шахтера.