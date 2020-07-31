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Экс-игрок Динамо провел провел первый официальный матч за китайский клуб.

Центральный защитник Тамаш Кадар дебютировал в официальных матчах за Шаньдун Лунэн с тех пор, как покинул киевское Динамо в феврале этого года.

30-летний венгр вышел на замену в поединке второго тура китайской Суперлиги против Цзянсу Сунин на 67-й минуте встречи, однако на поле футболист надолго не задержался.

Бывший игрок Динамо совершил грубый фол на сопернике, за что и получил прямую красную карточку. На поле Тамаш Кадар провел не более четырех минут.