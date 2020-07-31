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Наставрик Рейнджерс отреагировал на слухи о возможном уходе своего ключевого форварда.

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард высказался о возможном уходе нападающего своей команды Альфредо Морелоса в летнее трансферное окно.

"Я думаю, что большие новости всегда были и будут связаны с Альфредо. Это то, к чему мы привыкли и должны были принять".

"Мне нечего сообщить по поводу ситуации вокруг его будущего. Альфредо продолжает тренироваться и готовиться к следующему матчу".

"Будущее Морелоса находится в моих руках. Все под контролем. Каждый наш игрок имеет право выбора. Если коллективно будет принято решение, которое будет наилучшим для клуба, то мы всегда готовы рассмотреть вариант с продажей", — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах Альфредо Морелоса заинтересованы ряд английских клубов, в число которых входят Лестер, Вест Хэм, Астон Вилла и Кристал Пэлас.