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Украинский защитник может завоевать еще один трофей в своей карьере.

Брюгге сойдется в противостоянии с Антверпеном в рамках финального поединка Кубка Бельгии.

Главный тренер "черно-синих" доверил место в стартовом составе Эдуарду Соболю, который займет привычное для себя место на левом фланге обороны.

Стоит отметить, что украинский защитник в сезоне-2019/20 может завоевать золотой дубль, если Брюгге по итогам предстоящего матча станет обладателем Кубка Бельгии.

Напомним, поединок Брюгге — Антверпен состоится сегодня, первого августа, в 21:30 по киевскому времени.