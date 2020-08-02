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Вашему вниманию видеообзор финального матча Кубка Бельгии между Брюгге и Антверпеном.

Финал Кубка завершил сезон-2019/20, прерванный в Бельгии еще весной из-за коронавируса.

Брюгге, назначенный победителем в незавершенном чемпионате, не устоял перед Антверпеном, который оказался по итогам чемпионата четвертым.

Помимо трофея, Антверпен получил право стартовать в еврокубках с группового турнира вместо второго раунда квалификации, уступив это право Стандарду.

Брюгге — Антверпен 0:1

Гол: Рафаэлов, 25.

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь (Шрийверс, 72) — Ванакен, Диатта, Альварес (Ритс, 75) — Вормер, Окереке (Баджи, 52), Де Кетелере.

Антверпен: Матияш — Сек, Пиус, Де Лаэт, Юклерад — Бута, Зе (Родригеш, 90), Арун, Хонгла — Рафаэлов (Нсимба, 90+1), Мбокани.

Предупреждения: Альварес, Соболь, Ритс, Вормер — Пиус, Матияш, Арун.