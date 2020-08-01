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Трофей достался Дьемерси Мбокани и Антверпену.

Эдуарду Соболю не удалось выиграть "золотой дубль" Бельгии. Чемпион страны, Брюгге, уступил в финале Кубка Антверпену.

Все решил гол Рафаэлова, забитый на 25-й минуте не без содействия украинского защитника соперника. Имел возможности отличится и экс-форвард Динамо Мбокани, однако счет так и не изменился.

Помимо трофея, Антверпен получил право выступить в групповом раунде Лиги Европы.

Соболь отметился также желтой карточкой и был заменен на 72-й минуте.

Брюгге — Антверпен 0:1

Гол: Рафаэлов, 25.

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь (Шрийверс, 72) — Ванакен, Диатта, Альварес (Ритс, 75) — Вормер, Окереке (Баджи, 52), Де Кетелере.

Антверпен: Матияш — Сек, Пиус, Де Лаэт, Юклерад — Бута, Зе (Родригеш, 90), Арун, Хонгла — Рафаэлов (Нсимба, 90+1), Мбокани.

Предупреждения: Альварес, Соболь, Ритс, Вормер — Пиус, Матияш, Арун.