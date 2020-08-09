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Защитник открыл счет голам Гента в чемпионате.

В поединке первого тура Высшей лиги Бельгии Гент, цвета которого защищают форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун, играет на выезде против Сент-Трюйдена.

Хозяева открыли счет в матче, но на 43-й минуте встречи Гент сравнял счет усилиями Пластуна — защитник удачно сыграл на добивании.

Таким образом, украинский футболист забил первый гол в составе бельгийской команды в новом сезоне чемпионата. На 65-ю минуту поединка Сент-Трюйден побеждает со счетом 2:1.

Ранее в контрольных матчах за Гент ряд голов забил нападающий Яремчук.