Защитник открыл счет голам Гента в чемпионате.
Игорь Пластун, фото Гент
09 августа 2020, 15:57
В поединке первого тура Высшей лиги Бельгии Гент, цвета которого защищают форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун, играет на выезде против Сент-Трюйдена.
Хозяева открыли счет в матче, но на 43-й минуте встречи Гент сравнял счет усилиями Пластуна — защитник удачно сыграл на добивании.
Таким образом, украинский футболист забил первый гол в составе бельгийской команды в новом сезоне чемпионата. На 65-ю минуту поединка Сент-Трюйден побеждает со счетом 2:1.
Ранее в контрольных матчах за Гент ряд голов забил нападающий Яремчук.