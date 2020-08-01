Гол украинского форварда не помог "буйволам" избежать поражения от Зюлте-Варегема.
Роман Яремчук (справа), фото ФК Гент
01 августа 2020, 16:59
Гент провел товарищеский поединок против Зюлте-Варегема, в котором не сумел спастись от поражения и минимально уступил со счетом 1:2.
Главный тренер "буйволов" доверил место в стартовом составе трем украинцам: Роман Яремчук и Роман Безус покинули поле во втором тайме, тогда как Игорь Пластун отыграл вплоть до финального свистка.
Стоит отметить, что автором единственного гола в составе Гента стал Роман Яремчук, который сократил отставание своей команды на 55-й минуте, но не смог в значительной мере повлиять на конечный результат.
Данное взятие ворот стало для украинского форварда третьим после травмы. В предыдущем спарринге против Меца Яремчуку удалось оформить дубль и принести Генту разгромную победу (3:0).