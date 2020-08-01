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Гол украинского форварда не помог "буйволам" избежать поражения от Зюлте-Варегема.

Гент провел товарищеский поединок против Зюлте-Варегема, в котором не сумел спастись от поражения и минимально уступил со счетом 1:2.

Главный тренер "буйволов" доверил место в стартовом составе трем украинцам: Роман Яремчук и Роман Безус покинули поле во втором тайме, тогда как Игорь Пластун отыграл вплоть до финального свистка.

Стоит отметить, что автором единственного гола в составе Гента стал Роман Яремчук, который сократил отставание своей команды на 55-й минуте, но не смог в значительной мере повлиять на конечный результат.

Данное взятие ворот стало для украинского форварда третьим после травмы. В предыдущем спарринге против Меца Яремчуку удалось оформить дубль и принести Генту разгромную победу (3:0).