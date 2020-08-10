Защитник бельгийской команды получил повреждение.
Игорь Пластун, фото: BELGA
10 августа 2020, 11:59
В матче первого тура чемпионата Бельгии Сент-Трюйден принимал Гент. В стартовом составе гостей вышел Игорь Пластун.
На 63-й минуте игры украинец вынужденно покинул поле из-за травмы: одноклубник центрбека Камински ударом ногой повредил пенис Пластуну. Защитнику наложили швы за пределами поля.
Отметим, что в этой игре забитым мячом отличился экс-игрок Карпат, однако его команда в итоге уступила (1:2).