В матче первого тура чемпионата Бельгии Сент-Трюйден принимал Гент. В стартовом составе гостей вышел Игорь Пластун.

На 63-й минуте игры украинец вынужденно покинул поле из-за травмы: одноклубник центрбека Камински ударом ногой повредил пенис Пластуну. Защитнику наложили швы за пределами поля.

Фото: BELGA

Отметим, что в этой игре забитым мячом отличился экс-игрок Карпат, однако его команда в итоге уступила (1:2). 