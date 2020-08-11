Другое

Украинский полузащитник будет выступать за другую венгерскую команду.

Полузащитник Артем Фаворов перешел в Залаэгерсег, сообщил официальный сайт клуба.

26-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды из Академии Пушкаша.

До перехода в чемпионат Венгрии Фаворов выступал за Десну. В первой половине сезона-2019/20 он провел 16 матчей в УПЛ и отличился одним голом и ассистом.

Игроком Академии Пушкаша Артем стал в январе этого года. Он отыграл 10 матчей и забил один гол.