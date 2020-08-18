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Швейцарский голкипер повесил бутсы на гвоздь.

Диего Бенальо решил закончить карьеру профессионального футболиста.

Швейцарец выступал за Грассхоппер, Насьонал, Вольфсбург и Монако.

"После почти двух десятилетий и более 500 игр в различных соревнованиях пришло время для меня открыть новую главу в своей жизни. Сегодня конец моей профессиональной футбольной карьеры, которая подарила мне столько прекрасного опыта и дружбы.

Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас, кто поддерживал и сопровождал меня на протяжении многих лет. Я буду скучать по тебе и твоей поддержке!

Что я буду делать дальше, пока не совсем понятно. Конечно, я буду участвовать в некоторых проектах, которые мне удалось запустить в последние годы с помощью моих партнеров и друзей. DB Sports — один из таких проектов, как и спортивная бизнес-платформа Sportlifeone. Я с нетерпением жду того, что нас ждет впереди, хотя я наверняка буду скучать по футболу.

Всего наилучшего,

Диего"

Напомним, что швейцарский голкипер в 2017 году мог оказаться в Челси.