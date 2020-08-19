Защитник удачно стартовал в европейском чемпионате.
Богдан Михайличенко, фото Андерлехт
19 августа 2020, 21:35
Крайний защитник Андерлехта Богдан Михайличенко попал в символическую сборную первого тура чемпионата Бельгии по версии Voelbaltrank.
Напомним, украинский футболист перешел в стан бельгийской команды в текущее трансферное окно, проведя всего один официальный поединок.
Отметим, что в дебютной игре Михайличенко сумел отметится голом в игре против Сент-Трюйдена, тем самым помог команде добиться победы со счетом 3:1.