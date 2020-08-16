Украинский защитник уже успел принести пользу новой команде.
Богдан Михайличенко, фото Андерлехт
16 августа 2020, 21:08
Андерлехт в поединке второго тура чемпионата Бельгии принимал на своем поле Сент-Трюйден.
С первых минут матча на поле вышел Богдан Михайличенко, для которого игра стала дебютной в футболке новой команды.
Украинский защитник отметился первым голом в матче, а Андерлехт в итоге добился победы со счетом 3:1.
Напомним, что ранее спортивный директор бельгийского клуба рассказал, чего ждут от защитника.