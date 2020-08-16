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Украинский защитник уже успел принести пользу новой команде.

Андерлехт в поединке второго тура чемпионата Бельгии принимал на своем поле Сент-Трюйден.

С первых минут матча на поле вышел Богдан Михайличенко, для которого игра стала дебютной в футболке новой команды.

Украинский защитник отметился первым голом в матче, а Андерлехт в итоге добился победы со счетом 3:1.

Напомним, что ранее спортивный директор бельгийского клуба рассказал, чего ждут от защитника.