"Фради" продолжают борьбу за выход в групповой раунд.
Игроки Ференцвароша
19 августа 2020, 23:24
В поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов Ференцварош обыграл Юргорден со счетом 2:0, пройдя в следующий этап турнира.
Отметим, что дублем в составе "фради" отметился полузащитника Токмак Нгуэн. Украинский хавбек Игорь Харатин провел на поле 90 минут, а Александр Зубков пропускал поединок из-за травмы.
Ференцварош — Юргорден 2:0
Голы: Нгуэн, 33, 62
Ференцварош: Дибуш — Сивич, Ковачевич, Ботка, Блажич — Харатин, Сомалия — Нгуэн (Шкварка, 63) — Узуни (Варга, 84), Боли, Исаэл (Лаидуни, 75)
Юргорден: Витры — Нихольм, Уне-Ларссон, Йоханссон — Аугустинссон, Бретвейт, Ульвестад, Чельстрем — Банда (Холмберг, 18), Эдвардс (Радетинац, 75), Куйович (Чилуфья, 46)
Предупреждения: Блажич, 46, Ковачевич, 66 — Холмберг, 65, Йоханссон, 71