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Румынский специалист будет тренировать бельгийский клуб.

Ласло Болони стал главным тренером Гента, сообщил официальный сайт клуба.

67-летний специалист подписал соглашение на два сезона. Ранее он тренировал такие клубы, как Антверпен, Аль-Иттихад, Аль-Хор, ПАОК, Ланс, Аль-Вахду, Стандард, Аль-Джазиру, Монако, Ренн, Спортинг и Нанси. Также в его карьере был опыт работы со сборной Румынии.

Отметим, что ранее бельгийский клуб тренировал Йесс Торуп.

Напомним, что в составе Гента играют трое украинцев: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.